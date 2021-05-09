Илон Маск появился в шоу Saturday Night Live и обвалил цену криптовалюты Dogecoin. Он признал ее «разводом»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 8 мая появился на юмористического шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. В нескольких он сыграл Марио, ковбоя, помощника астронавта и финансового эксперта. Последний скетч обрушил на 33% стоимость шуточной криптовалюты Dogecoin, которую Маск часто популяризировал в своем Twitter.

Играя «типичного» финансового эксперта Ллойда Остертага, Маск рассказывал ведущему, как устроена Dogecoin, но никто так ничего и не понял. Маск в конце говорит, что Dogecoin можно обменять на обычные деньги.

«А, так это развод?» — спросил ведущий. «Да, это развод», — согласился Маск.

После трансляции стоимость криптовалюты начала резко падать. По данным CoinGecko, она обвалилась уже на 33% — за Dogecoin сейчас дают $0,47. Ситуация сразу спровоцировала появление новых мемов.