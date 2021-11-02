Статки Ілона Маска перевищили $300 мільярдів і продовжуюють зростати. Його визнали найбагатшою людиною в історії

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск продовжує примножувати статки навіть після того, як став найбагатшою людиною в історії. Наразі його багатство оцінюють у $315 мільярдів.
Про це ідеться в рейтингу Forbes The World`s Real-Time Billionaires.
Статки американського винахідника та підприємця зросли на $22,6 мільярда, або 7,72%. Такий рекордний скачок стався після того, як ринкова капіталізаці компанії Tesla перевищила $1 трильйонів. Відтак зросли й статки Маска, бо він володіє 21% акцій цієї компанії та є її співзасновником.
Також бізнесмен є міноритарним акціонером заснованої ним у 2002 році компанії SpaceX. Нещодавно інвестори оцінили її вартість у $74 мільярди.
- За результатами торгів 25 жовтня, ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон. Так, Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки. Імовірно, на зростання акцій вплинула новина про те, що сервіс оренди автомобілів Hertz замовив у Tesla 100 тисяч електромобілів. Цей договір оцінюють у $4,2 мільярда.
- Tesla покидає Кремнієву долину та переносить штаб-квартиру в Техас. Генеральний директор компанії Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, проте раніше він висловлював невдоволення закриттям своїх заводів у Каліфорнії через коронавірусні обмеження та погрожував перенести штаб-квартиру. Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж у Каліфорнії.