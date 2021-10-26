Капіталізація Tesla перевищила $1 трлн. Компанія стала сьомою в історії, чиї акції досягли такого рівня

За результатами торгів 25 жовтня, ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трлн. Наразі акції Tesla коштують $995,10.
Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки. Про це повідомляє Forbes та сам гендиректор компанії Ілон Маск.
Імовірно, на зростання акцій вплинула новина про те, що сервіс оренди автомобілів Hertz замовив у Tesla 100 тисяч електромобілів. Цей договір оцінюють у $4,2 млрд.
Крім цього, у вересні Tesla Model 3 стала найбільш продаваним автомобілем у Європі і першим електромобілем, який перевершив за продажами моделі з двигунами внутрішнього згоряння.
Ця новина вплинула на статки Ілона Маска, збільшивши їх на 11,13%, до $255 млрд (ця цифра щогодини зростає). Так, підприємець займає перший рядок рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.
- Виробник електромобілів Tesla у другому кварталі 2021 року (з квітня до червня) отримав прибуток в $1,14 мільярда, або $1,02 у розрахунку на акцію. Це перший раз, коли чистий прибуток компанії перевищив мільярд доларів.
- Tesla покидає Кремнієву долину та переносить штаб-квартиру в Техас. Генеральний директор компанії Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, проте раніше він вже висловлював невдоволення закриттям своїх заводів у Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував перенести штаб-квартиру. Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж в Каліфорнії.