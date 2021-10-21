Компанія Tesla відзвітувала про рекордні продажі та прибуток

Tesla отримала чистий прибуток у розмірі $1,6 мільярда і продала 241 391 автомобіль. Виручка компанії виросла до $13,76 мільярдів у третьому кварталі 2021 року у порівнянні з $8,77 млрд рік тому у цьому ж кварталі. Велика частина виручки припала на продажу менш дорогих автомобілів Model 3 і Model Y.

Виробник електромобілів Tesla повідомив про рекордні квартальні продажі і прибуток. Про це свідчать дані звіту компанії.

Компанія також повідомила, що заробила $806 млн на енергетичному бізнесі, який, зокрема, включає виробництво сонячних батарей. Ще $894 млн компанія отримала за ремонт і техобслуговування автомобілів, автострахування та продажу товарів під власним брендом.

«Ми досягли найвищих показників чистого прибутку, операційного прибутку і валового прибутку», — зазначили у компанії, цитує BBC. Китай залишається її основним експортним центром.