Чистий прибуток Tesla вперше перевищив $1 мільярд

Виробник електромобілів Tesla у другому кварталі 2021 року (з квітня до червня) отримав прибуток в $1,14 мільярда, або $1,02 у розрахунку на акцію. Це перший раз, коли чистий прибуток компанії перевищив мільярд доларів.

Про це повідомляє AP.

Це в понад 10 разів перевищує прибуток Tesla за аналогічний період минулого року. Виручка теж майже подвоїлась, як порівняти з 2020 роком, і становила близько $12 мільярдів.

Зараз Tesla може похвалитися ринковою вартістю близько $630 мільярдів, що набагато більше, ніж у будь-якого іншого автовиробника, і в 14 разів більше, ніж вартість компанії два роки тому. За підрахунками журналу Forbes, генеральний директор компанії Ілон Маск наразі володіє третім за розміром статком у світі, який оцінили у $163 мільярди.