Чистая прибыль Tesla впервые превысила $1 миллиард

Производитель электромобилей Tesla во втором квартале 2021 года (с апреля по июнь) получил прибыль в $1,14 миллиарда, или $1,02 в расчете на акцию. Это первый раз, когда чистая прибыль компании превысила миллиард долларов.

Об этом сообщает AP.

Это более чем в 10 раз превышает прибыль Tesla за аналогичный период прошлого года. Выручка тоже почти удвоилась по сравнению с 2020 годом и составила около $12 миллиардов.

Сейчас Tesla может похвастаться рыночной стоимостью около $630 миллиардов, что намного больше, чем у любого другого автопроизводителя, и в 14 раз больше, чем стоимость компании два года назад. По подсчетам журнала Forbes, генеральный директор компании Илон Маск сейчас владеет третьим по величине состоянием в мире, которое оценили в $163 миллиарда.