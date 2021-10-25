Старейшая компания по прокату авто Hertz заказала 100 тысяч Tesla. Этим она может «встряхнуть» весь рынок

Старейшая в мире компания по прокату автомобилей Hertz Global Holdings заказала у Tesla 100 тысяч электрокаров в качестве первого шага по электрификации своего парка.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Для Tesla это будет покупка на $4,2 миллиарда. При этом Hertz заберет 1/10 того, что Tesla может произвести за год. Таким образом, Hertz сможет «встряхнуть» весь рынок автопроката и «отогнать» конкурентов. Также Hertz нарушает одну из основных традиций этого бизнеса, покрывая полную цену за хорошо оборудованные автомобили, а не за типичные дешевые.
По словам источников, Hertz получит все электрокары в течение следующих 14 месяцев, однако седаны Tesla Model 3 будут доступны для аренды в США и в некоторых частях Европы с начала ноября.
Hertz уже планирует развивать свою инфраструктуру зарядных станций и в итоге обновить весь свой полмиллионный автопарк по всему миру.
- В мае 2020 года Hertz объявила о банкротстве, но после прихода новых владельцев Knighthead Capital Management и Certares Management компания начала менять стратегию. К концу 2021 года Hertz может вернутся на биржу.