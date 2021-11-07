Ілон Маск довірив користувачам Twitter вирішити долю його пакету акцій Tesla на $21 млрд

Найбагатша людина Землі Ілон Маск влаштував опитування в Twitter про продаж 10% своїх акцій компанії Tesla на $21 мільярд. Він заявив, що прийме рішення щодо продажу пакету акцій за результатами голосування.

«Останнім часом дуже багато говорять про те, що нереалізований прибуток — це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla [...]. Зауважте, я не отримую зарплату чи бонуси. У мене є лише акції, і їхній продаж — єдиний спосіб для мене платити податки», — написав Маск.

Як пише Reuters, Маск таким чином відреагував на запропонований у США податок для багатих людей, який торкнеться нереалізованого приросту капіталу.

До закінчення голосування залишилось 7 годин. Станом на 14:00 в опитуванні взяли участь понад 2,9 млн осіб. Поки що лідирує пропозиція продати акції. За — 56,9% людей.