Ілон Маск довірив користувачам Twitter вирішити долю його пакету акцій Tesla на $21 млрд

Найбагатша людина Землі Ілон Маск влаштував опитування в Twitter про продаж 10% своїх акцій компанії Tesla на $21 мільярд. Він заявив, що прийме рішення щодо продажу пакету акцій за результатами голосування.
«Останнім часом дуже багато говорять про те, що нереалізований прибуток — це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla [...]. Зауважте, я не отримую зарплату чи бонуси. У мене є лише акції, і їхній продаж — єдиний спосіб для мене платити податки», — написав Маск.
Як пише Reuters, Маск таким чином відреагував на запропонований у США податок для багатих людей, який торкнеться нереалізованого приросту капіталу.
До закінчення голосування залишилось 7 годин. Станом на 14:00 в опитуванні взяли участь понад 2,9 млн осіб. Поки що лідирує пропозиція продати акції. За — 56,9% людей.
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон.
- Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки. Імовірно, на зростання акцій вплинула новина про те, що сервіс оренди автомобілів Hertz замовив у Tesla 100 тисяч електромобілів. Цей договір оцінюють у $4,2 мільярда.