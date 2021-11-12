Ілон Маск продав акцій Tesla ще на $687 млн після їх подорожчання

Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск додатково продав акцій виробника електромобілів на суму близько $687 мільйонів.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документи регуляторів.
У четвер, 11 листопада, після подорожчання акцій Tesla на 0,5% до $1 069, Маск продав пакет з 587 638 акцій і пакет з 52 099 акцій.
До цього він продав акції Tesla майже на $5 мільярдів. Акції були продані для покриття податкових виплат. Журнал Forbes писав, що Маск продав трохи більше 3% своєї частки в Tesla.
- 6 листопада Маск запитав у користувачів Twitter, чи варто йому продати свою частку в компанії, що досягає 10%. Імовірно, так він відреагував на запропонований у США податок для багатих людей, який стосуватиметься нереалізованого приросту капіталу.
- У підсумку майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.
- Після цього акції Tesla почали дешевшати. За два дні після опитування Маск втратив $50 мільярдів.
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон.