Ілон Маск втратив $50 мільярдів за два дні через падіння акцій Tesla після опитування у Twitter

Статки найбагатшої людини світу, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска за два дні зменшилися на $50 мільярдів через падіння котирувань акцій Tesla.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, акції Tesla почали дешевшати після того, як Маск 6 листопада запитав у користувачів Twitter, чи варто йому продати свою частку в компанії, що досягає 10%. Імовірно, так він відреагував на запропонований у США податок для багатих людей, який стосуватиметься нереалізованого приросту капіталу.

У підсумку майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.