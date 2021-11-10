Илон Маск потерял $50 миллиардов за два дня из-за падения акций Tesla после опроса в Twitter

Состояние самого богатого человека мира, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за два дня уменьшилось на $50 миллиардов из-за падения котировок акций Tesla.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, акции Tesla начали дешеветь после того, как Маск 6 ноября спросил у пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, касающийся нереализованного прироста капитала.

В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.