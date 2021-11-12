Илон Маск продал акций Tesla еще на $687 млн после их подорожания

Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск дополнительно продал еще акций производителя электромобилей на сумму в около $687 миллионов.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы регуляторов.
В четверг, 11 ноября, после подорожания акций Tesla на 0,5% до $1 069, Маск продал пакет из 587 638 акций и пакет из 52 099 акций.
До этого он продал акции Tesla почти на $5 миллиардов. Акции были проданы для покрытия налоговых выплат. Журнал Forbes писал, что Маск продал чуть выше 3% своей доли в Tesla.
- 6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, касающийся нереализованного прироста капитала.
- В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.
- После этого акции Tesla начали дешеветь. Через два дня после опроса Маск потерял $50 миллиардов.
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион.