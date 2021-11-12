Илон Маск продал акций Tesla еще на $687 млн после их подорожания

Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск дополнительно продал еще акций производителя электромобилей на сумму в около $687 миллионов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы регуляторов.

В четверг, 11 ноября, после подорожания акций Tesla на 0,5% до $1 069, Маск продал пакет из 587 638 акций и пакет из 52 099 акций.

До этого он продал акции Tesla почти на $5 миллиардов. Акции были проданы для покрытия налоговых выплат. Журнал Forbes писал, что Маск продал чуть выше 3% своей доли в Tesla.