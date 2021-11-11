Илон Маск продал часть акций Tesla за $5 миллиардов после опроса в Twitter

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на документы, предоставленные миллиардером.

Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продал акции Tesla почти на $5 миллиардов.

Как отмечается, во время своей первой продажи акций с 2016 года траст Маска избавился от почти 3,6 миллионов акций Tesla на сумму около $4 миллиардов. Также он продал еще 934 тысячи акций за $1,1 миллиарда.

В компании уточнили, что акции проданы для покрытия налоговых выплат.

По данным Forbes, 4,5 миллиона проданных акций составляют около 3% его доли Tesla.