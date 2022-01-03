Bloomberg: олигарх Ринат Ахметов за год удвоил свое состояние

За 2021 год личное состояние олигарха Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 миллиарда. Он остается единственными украинцев, попавшим в Bloomberg Billionaires Index.
В рейтинге 500 самых богатых людей планеты Ахметов занимает 190 место. Его состояние составляет $11,7 миллиарда.
В профайле олигарха указано, что «самый богатый человек Украины владеет System Capital Management, крупнейшим промышленным конгломератом страны. Мариупольская компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций «Метинвеста», крупнейшего производителя стали в стране.
По данным аналитиков издания, состояние Ахметова сопоставимо с 0,0558% ВВП Соединенных Штатов Америки.
Первую позицию в списке самых богатых людей занимает владелец компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск. Сейчас его активы оценивают в $270 миллиардов.
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион.
- 6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, касающийся нереализованного прироста капитала. В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.
- После этого акции Tesla начали дешеветь. Через два дня после опроса Маск потерял $50 миллиардов. Миллиардер уже продал акции компании по производству электрокаров на более чем $5 миллиардов.