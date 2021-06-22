Каналы Ахметова запускают цикл телепрограмм о деолигархизации

Телеканалы олигарха Рината Ахметова запускают цикл программ о «самой главной реформе» президента Владимира Зеленского — деолигархизации.
Об этом сообщается на сайте канала «Украина 24».
«За главной реформой президента Владимира Зеленского мы будем наблюдать в режиме реального времени», — отметили там.
Премьера программы состоится 3 июля на канале «Украина 24». А 6 июля на канале «Украина» покажут ее повтор. Сама же программа будет выходить еженедельно.
Телеканалы «Украина» и «Украина 24» входят в медиахолдинг «Медиа Группа Украина». Также туда входят каналы «Футбол 1/2/3», НЛО ТВ, Индиго ТВ и сайт segodnya.ua. Владельцем холдинга является компания СКМ — основной актив олигарха Рината Ахметова.
Сам Ахметов уже длительное время стабильно занимает первое место по состоянию и является самым богатым человеком Украины. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 7,6 миллиарда долларов.
- Напомним, что Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Также глава государства заявил о намерении вынести вопрос о статусе олигархов на Всеукраинский референдум.
- Согласно законопроекту определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Сам закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.