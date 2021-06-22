Каналы Ахметова запускают цикл телепрограмм о деолигархизации

Телеканалы олигарха Рината Ахметова запускают цикл программ о «самой главной реформе» президента Владимира Зеленского — деолигархизации.

Об этом сообщается на сайте канала «Украина 24».

«За главной реформой президента Владимира Зеленского мы будем наблюдать в режиме реального времени», — отметили там.

Премьера программы состоится 3 июля на канале «Украина 24». А 6 июля на канале «Украина» покажут ее повтор. Сама же программа будет выходить еженедельно.

Телеканалы «Украина» и «Украина 24» входят в медиахолдинг «Медиа Группа Украина». Также туда входят каналы «Футбол 1/2/3», НЛО ТВ, Индиго ТВ и сайт segodnya.ua. Владельцем холдинга является компания СКМ — основной актив олигарха Рината Ахметова.

Сам Ахметов уже длительное время стабильно занимает первое место по состоянию и является самым богатым человеком Украины. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 7,6 миллиарда долларов.