«Теперь все будет иначе»: Зеленский заявил, что олигархи больше не будут влиять на парламент и правительство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи больше не будут влиять на принятие решений в парламенте, на назначение министров и руководителей госпредприятий, а также на экономику.

Об этом он заявил во время выступления на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Политические партии, СМИ, государственные служащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы государственных предприятий — все должны работать без поддержки и влияния крупного олигархического капитала», — подчеркнул Зеленский.

При этом президент отметил, что власть не выступает против крупного бизнеса, который честно ведет свои дела, не контролирует отдельные отрасли экономики и не диктует правила развития страны.

«Ненормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или что-то не докладываешь в государственный бюджет», — добавил Зеленский.

Президент заявил, что олигархи за бесценок получали ресурсы, активы и преференции для собственного обогащения, а сейчас используют состояние против своей же страны.

«Отныне будет иначе. Все, чего мы хотим, — понятные, прозрачные, равные и единые правила для всей Украины», — сказал он.

Напомним, что Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Также глава государства заявил о намерении вынести вопрос о статусе олигархов на Всеукраинский референдум.

Согласно законопроекту определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Сам закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.