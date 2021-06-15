«Тепер все буде інакше»: Зеленський заявив, що олігархи більше не впливатимуть на парламент і уряд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що олігархи більше не будуть впливати на ухвалення рішень у парламенті, на призначення міністрів і керівників держпідприємств, а також на економіку.

Про це він заявив під час виступу на форумі «Україна 30. Економіка без олігархів».

«Політичні партії, ЗМІ, державні службовці всіх рівнів, судді, правоохоронці, наглядові ради державних підприємств — усі повинні функціонувати без підтримки та впливу великого олігархічного капіталу», — наголосив Зеленський.

При цьому президент зазначив, що влада не виступає проти великого бізнесу, який чесно веде свої справи, не контролює окремі галузі економіки та не диктує правила розвитку країни.

«Ненормально ставати великим бізнесом, коли ти або незаконно щось береш із бюджету держави, або щось не докладаєш у державний бюджет», — додав Зеленський.

Президент заявив, що олігархи за безцінь отримували ресурси, активи та преференції для власного збагачення, а наразі використовують статки проти своєї ж країни.

«Відтепер буде інакше. Усе, чого ми хочемо, — зрозумілі, прозорі, рівні та єдині правила для всієї України», — сказав він.

Нагадаємо, що Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. Також глава держави заявив про намір винести питання про статус олігархів на Всеукраїнський референдум.

Відповідно до законопроєкту визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Сам закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.