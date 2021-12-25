У Японії дозволили таблетки Merck проти коронавірусу

Міністерство охорони здоровʼя Японії дозволило використовувати таблетки для лікування COVID-19 «Молнупіравір», розроблені американською фармацевтичною фірмою Merck.
Про це повідомляє NHK.
Міністерство планує доставити препарат до медичних закладів та аптек по всій країні, щоб пацієнти могли почати приймати його вже наступного тижня.
Пацієнти, які можуть отримувати «Молнупіравір», повинні бути не молодші за 18 років, у них мають спостерігатися легкі або помірні симптоми, а також вони повинні перебувати в зоні ризику виникнення серйозного захворювання. Препарат не прописуватимуть вагітним жінкам.
Починати приймати препарат слід протягом пʼяти днів з моменту появи симптомів. Цей пероральний препарат у формі таблеток слід вживати двічі на день протягом пʼяти днів. Міністерство повідомило, що препарат надаватиметься безкоштовно.
- Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило застосування пігулок («Молнупіравір») від коронавірусу компанії Merck для дорослих.
- 4 листопада Велика Британія першою у світі видала дозвіл на таблетки Merck. 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування цих таблеток, а 24 листопада Кабмін дозволив використання «Молнупіравіру» в Україні.
- 27 листопада стало відомо, що таблетки менш ефективні, ніж вважалося. Згідно з даними, представленими Merck, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації або смерті на 50%.
- 16 грудня Данія першою в Євросоюзі дозволила застосування таблеток Merck, а через день Україна підписала угоду на закупівлю цих таблеток. Франція ж розірвала свій контракт на закупівлю.