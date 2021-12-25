У Японії дозволили таблетки Merck проти коронавірусу

Міністерство охорони здоровʼя Японії дозволило використовувати таблетки для лікування COVID-19 «Молнупіравір», розроблені американською фармацевтичною фірмою Merck.

Про це повідомляє NHK.

Міністерство планує доставити препарат до медичних закладів та аптек по всій країні, щоб пацієнти могли почати приймати його вже наступного тижня.

Пацієнти, які можуть отримувати «Молнупіравір», повинні бути не молодші за 18 років, у них мають спостерігатися легкі або помірні симптоми, а також вони повинні перебувати в зоні ризику виникнення серйозного захворювання. Препарат не прописуватимуть вагітним жінкам.