В Японии разрешили таблетки Merck против коронавируса

Министерство здравоохранения Японии разрешило использование таблеток для лечения COVID-19 «Молнупиравир», разработанных американской фармацевтической фирмой Merck.
Об этом сообщает NHK.
Министерство планирует доставить препарат в медицинские учреждения и аптеки по всей стране, чтобы пациенты могли начать принимать его уже на следующей неделе.
Пациенты, которые могут получать «Молнупиравир», должны быть не моложе 18 лет, у них должны наблюдаться легкие или умеренные симптомы, а также они должны находиться в зоне риска возникновения серьезного заболевания. Препарат не будут прописывать беременным женщинам.
Начинать прием препарата нужно в течение пяти дней с момента появления симптомов. Этот пероральный препарат в форме таблеток нужно будет принимать два раза в день в течение пяти дней. Министерство сообщило, что препарат будет предоставляться бесплатно.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение таблеток («Молнупиравир») от коронавируса компании Merck для взрослых.
- 4 ноября Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck. 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этих таблеток, а 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молнупиравира» в Украине.
- 27 ноября стало известно, что таблетки менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, а еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.
- 16 декабря Дания первой в Евросоюзе разрешила применение таблеток Merck, а через день Украина подписала соглашение на закупку этих таблеток. Франция же расторгла свой контракт на закупку.