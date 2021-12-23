Регулятор США разрешил использовать таблетки Merck против коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение таблеток («Молнупиравир») от коронавируса компании Merck для взрослых.

Об этом сообщает Reuters.

Регулятор дал разрешение на использование таблеток для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у больных из групп риска. Таблетки могут принимать люди от 18 лет, которые по состоянию здоровью подвержены риску тяжелого течения болезни.

Ранее препарат одобрила консультативная группа регулятора, но с небольшим перевесом голосов. «Молнупиравир» одобрили 13 экспертов против 10. Их опасения были связаны с недостаточной эффективностью препарата.