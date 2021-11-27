Таблетки Merck от коронавируса оказались менее эффективными, чем считалось

Новые таблетки от COVID-19 «Молпунавир» производства американской фармацевтической компании Merck значительно менее эффективны, чем заявлялось ранее.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30% — в то время как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.
Однако на тот момент данные обо всех участниках клинического испытания еще не были доступны. Теперь же они появились.
- 12 октября стало известно, что Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на одобрение лекарства от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
- Перед этим Merck сообщила результаты исследования — 7,3% пациентов, получивших ее таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе тех, кто получил плацебо, таких было 14,1%.
- 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение таблеток от коронавируса производства компании Merck.
- 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молпунавира» в Украине.