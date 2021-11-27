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Таблетки Merck от коронавируса оказались менее эффективными, чем считалось

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Новые таблетки от COVID-19 «Молпунавир» производства американской фармацевтической компании Merck значительно менее эффективны, чем заявлялось ранее.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30% — в то время как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.

Однако на тот момент данные обо всех участниках клинического испытания еще не были доступны. Теперь же они появились.

  • 12 октября стало известно, что Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на одобрение лекарства от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
  • Перед этим Merck сообщила результаты исследования — 7,3% пациентов, получивших ее таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе тех, кто получил плацебо, таких было 14,1%.
  • 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение таблеток от коронавируса производства компании Merck.
  • 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молпунавира» в Украине.