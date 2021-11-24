Кабмин расширил список препаратов для лечения коронавируса. В него добавили таблетки от Pfizer и Merck

Кабинет министров на заседании в среду, 24 ноября, расширил список медикаментов, применяемых для лечения COVID-19.

Как сообщил депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина, список дополнили экспериментальный препарат «Ритонавир» производства Pfizer и таблетки MK4482-013 («Молнупиравир») производства Merck.

«Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований. Ведь когда препараты выходят на рынок, производители обычно уже имеют договоренности на поставку лекарств в другие страны, что обуславливает определенный дефицит», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.