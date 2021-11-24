Кабмін розширив список препаратів для лікування коронавірусу. У нього додали таблетки від Pfizer і Merck

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 24 листопада, розширив список медикаментів для лікування COVID-19.

Як повідомив депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну, список доповнили експериментальний препарат «Ритонавір» виробництва Pfizer і таблетки MK4482-013 («Молнупіравір») виробництва Merck.

«Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів з високою ефективністю і тих, які перебувають на фінальних стадіях досліджень. Адже коли препарати виходять на ринок, виробники зазвичай вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит», — заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.