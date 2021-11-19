Європейський регулятор схвалив таблетки Merck для лікування коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило застосування таблеток від коронавірусу виробництва компанії Merck. Тепер агентство почало вивчати таблетки виготовлені Pfizer.

Про це повідомляє пресслужба EMA.

Так, комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) випустив рекомендації щодо застосування препарату Lagevrio (відомого як «Молнупіравір») для лікування COVID-19.

Препарат рекомендують використовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

Ці пігулки варто призначати пацієнтам якомога швидше після діагностики COVID-19 або упродовж пʼяти днів після виникнення симптомів.

«Препарат рекомендовано приймати двічі на день протягом 5 днів», — йдеться у повідомленні.

Зараз же ЕМА вивчає дані про застосування препарату «Паксловід», розробленого компанією Pfizer.