Європейський регулятор почав розглядати заявку на схвалення таблеток компанії Merck від коронавірусу

Європейське агентство з ліків (EMA) розпочало процедуру затвердження препарату «Молнупіравір», розробленого американською корпорацією Merck для лікування COVID-19 у дорослих.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Рішення почати процедуру засноване на попередніх результатах лабораторних і клінічних досліджень. Вони показують, що ліки можуть знизити здатність SARS CoV 2 (вірусу, який викликає COVID-19) розмножуватися в організмі, запобігши тим самим госпіталізації, або смерті пацієнтів з COVID-19.
Агентство оцінить відповідність «Молнупіравіра» стандартам ЄС з ефективності, безпеки та якості.
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- На початку жовтня Merck повідомила результати дослідження — 7,3% пацієнтів з тих, хто отримав її таблетки, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як в групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%.
- Таблетки Merck можуть виявитися ефективним засобом боротьби із пандемією, але вакцинація залишиться на першому місці.