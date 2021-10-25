Європейський регулятор почав розглядати заявку на схвалення таблеток компанії Merck від коронавірусу

Європейське агентство з ліків (EMA) розпочало процедуру затвердження препарату «Молнупіравір», розробленого американською корпорацією Merck для лікування COVID-19 у дорослих.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Рішення почати процедуру засноване на попередніх результатах лабораторних і клінічних досліджень. Вони показують, що ліки можуть знизити здатність SARS CoV 2 (вірусу, який викликає COVID-19) розмножуватися в організмі, запобігши тим самим госпіталізації, або смерті пацієнтів з COVID-19.