Европейский регулятор начал рассматривать заявку на утверждение таблеток от COVID-19, разработанных Merck

Европейское агентство по лекарствам (EMA) начало процедуру утверждения препарата «Молнупиравир», разработанного корпорацией Merck для лечения COVID-19 у взрослых.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Решение начать процедуру основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований. Они показывают, что лекарство может снизить способность SARS CoV 2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме, предотвратив тем самым госпитализацию, или смерть пациентов с COVID-19.
Агентство оценит соответствие «Молнупиравира» стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
- 12 октября стало известно, что Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на одобрение лекарства от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
- Перед этим Merck сообщила результаты исследования — 7,3% пациентов из тех, кто получил ее таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе тех, кто получил плацебо, таких было 14,1%.
- Таблетки Merck могут оказаться эффективным средством борьбы с пандемией, но вакцинация останется на первом месте.