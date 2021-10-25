Европейский регулятор начал рассматривать заявку на утверждение таблеток от COVID-19, разработанных Merck

Европейское агентство по лекарствам (EMA) начало процедуру утверждения препарата «Молнупиравир», разработанного корпорацией Merck для лечения COVID-19 у взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение начать процедуру основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований. Они показывают, что лекарство может снизить способность SARS CoV 2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме, предотвратив тем самым госпитализацию, или смерть пациентов с COVID-19.

Агентство оценит соответствие «Молнупиравира» стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.