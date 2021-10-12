В США компания Merck подала заявку для одобрения таблеток от COVID-19

Американская фармкомпания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на одобрение лекарства от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Об этом сообщается на сайте Merck.
Компания 10 дней назад объявила об успешной третьей стадии клинических испытаний своего лекарства «Молнупиравир» в виде таблеток. Препарат вдвое сократил риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска, не показав побочных эффектов. При этом курс приема относительно короткий — первые пять дней после появления симптомов COVID-19.
Ожидается, что Merck получит одобрение на использование препарата до конца года. При этом компания в рамках нескольких контрактов уже запустила производство таблеток.
- В начале октября Merck сообщила результаты исследования — 7,3% пациентов из тех, кто получил ее таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе тех, кто получил плацебо, таких было 14,1%.
- Таблетки Merck могут оказаться эффективным средством борьбы с пандемией, но вакцинация останется на первом месте.