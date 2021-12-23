Регулятор США дозволив використовувати таблетки Merck проти коронавірусу

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило застосування таблеток («Молнупіравір») від коронавірусу компанії Merck для дорослих.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятор дав дозвіл на використання таблеток для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у хворих із груп ризику. Таблетки можуть приймати люди від 18 років, які за станом здоровʼя схильні до ризику важкого перебігу хвороби.

Раніше препарат схвалила консультативна група регулятору, але з невеликою перевагою голосів. «Молнупіравір» схвалили 13 експертів проти 10. Їхні побоювання були повʼязані із недостатньою ефективністю препарату.