Велика Британія першою у світі видала дозвіл на пігулки від коронавірусу від компанії Merck

Велика Британія 4 листопада видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу Молнупіравір від американського фармацевтичного гіганта Merck. Британія стала першою країною у світі, яка схвалила перші у світі пероральні ліки від коронавірусу.

Про це йдеться у заяві Merck, а деталі пише The Washington Post.

У Британії Молнупіравір буде під товарним знаком LAGEVRIO. Виконавчий віцепрезидент компанії і президент Merck Research Laboratories Дін Лі зазначив, що Молнупіравір є важливим терапевтичним доповненням до вакцин.

Результати дослідження (у ньому взяли участь 775 людей) свідчать, що тільки 7,3% пацієнтів, які отримали таблетки від Merck, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як у групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%. Таблетки Merck можуть виявитися ефективним засобом боротьби з пандемією, але вакцинація залишається на першому місці.