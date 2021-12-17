Україна підписала угоду на закупівлю пігулок від коронавірусу Merck

Міністерство охорони здоров’я України підписало угоду з американською компанією Merck на закупівлю пігулок «Молнупіравір» для лікування коронавірусу.

Про це під час брифінгу 17 грудня заявив перший заступник міністра охорони здоровʼя України Олександр Комаріда.

Планується закупити 300 тисяч курсів «Молнупіравіру». Таблетки будуть застосовувати для лікування в перші дні захворіння, аби запобігти важкому перебігу. Вони блокують фермент, який потрібен вірусу для відтворення генетичного коду, — це і має запобігти розмноженню вірусу і важкому перебігу хвороби.