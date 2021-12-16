Данія першою в Євросоюзі дозволила застосування таблеток Merck від коронавірусу

Данія стала першою країною Євросоюзу, яка рекомендувала застосування таблеток «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування коронавірусу. Рекомендація стосується застосування для пацієнтів із групи ризику.
Про це повідомляють NDTV і Reuters.
Держрегулятор вирішив, що переваги препарату переважують ризики для тих пацієнтів, які найбільше схильні до ризику тяжкого захворювання. Дозвіл має допомогти скоротити кількість госпіталізацій.
При цьому влада Данії усвідомлює, що ліки нові та їх ще не схвалив європейський регулятор, оскільки даних про використання таблеток мало.
- 4 листопада Велика Британія першою у світі видала дозвіл на таблетки Merck. 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів почало розглядати застосування цих таблеток, а 24 листопада Кабмін дозволив використання «Молнупіравіру» в Україні.
- 27 листопада стало відомо, що таблетки менш ефективні, ніж вважалося. Згідно з даними, представленими Merck, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації або смерті на 50%.
- 1 грудня комісія регулятора США схвалила пігулки Merck для дорослих.