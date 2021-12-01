Комісія регулятора США схвалила для дорослих таблетки від коронавірусу компанії Merck

Консультативна група Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) голосуванням схвалила використання таблеток («Молнупіравір») від коронавірусу компанії Merck для дорослих із високим ризиком тяжкого перебігу хвороби.

Про це повідомляє AFP.

Застосування препарату схвалили 13 експертів, але 10 були проти. Імовірно, це повʼязано із побоюваннями щодо ефективності та потенційних побічних ефектів.

Merck подала заявку до FDA на екстрений дозвіл для препарату минулого місяця, але рекомендувала деякі обмеження на застосування, наприклад для вагітних. Незабаром у Merck заявили, що «Молнупіравір» може бути ефективними і проти нового штаму коронавірусу «Омікрон», але відповідні тести ще не проводилися.

Наразі від FDA очікується дозвіл на використання таблеток в екстрених випадках.