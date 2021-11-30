Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили в 11 країнах ЄС

В одинадцяти країнах Європейського Союзу і Європейської економічної зони зафіксували 44 випадки нового штаму коронавірусу «Омікрон» .

Про це повідомили у Європейському центрі з профілактики та контролю захворюваності.

Наразі цей штам виявили в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції.

Здебільшого нові хворі це люди, які нещодавно повернулися з африканських країн або мали пересадку з такими пасажирами. Інфіковані пацієнти безсимптомні, а летальних чи складних випадків ще не фіксували.

За межами ЄС цей штам виявили у 9 країнах: Австралії, Ботсвані, Канаді, Гонконгу, Ізраїлі, Японії, Південній Африці, Швейцарії і Великій Британії.