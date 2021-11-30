Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили в 11 країнах ЄС

В одинадцяти країнах Європейського Союзу і Європейської економічної зони зафіксували 44 випадки нового штаму коронавірусу «Омікрон» .
Про це повідомили у Європейському центрі з профілактики та контролю захворюваності.
Наразі цей штам виявили в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції.
Здебільшого нові хворі це люди, які нещодавно повернулися з африканських країн або мали пересадку з такими пасажирами. Інфіковані пацієнти безсимптомні, а летальних чи складних випадків ще не фіксували.
За межами ЄС цей штам виявили у 9 країнах: Австралії, Ботсвані, Канаді, Гонконгу, Ізраїлі, Японії, Південній Африці, Швейцарії і Великій Британії.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватимуть із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.