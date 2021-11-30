Очільник Moderna заявив, що для штаму «Омікрон» може знадобитися нова вакцина

«Я думаю, що в жодному випадку [ефективність] не буде на такому самому рівні, який ми мали з «дельтою». Думаю, що буде падіння, просто не знаю, наскільки велике, тому що потрібно дочекатись даних. Але всі вчені, з якими я спілкувався, кажуть, що хорошого мало», — заявив він.

Про це повідомив гендиректор Стефан Бансель в інтерв’ю Financial Times .

У компанії Moderna припускають, що для боротьби зі штамом коронавірусу «Омікрон» знадобиться нова вакцина.

За його словами, фармацевтичним компаніям знадобиться кілька місяців, щоб розробити нову вакцину та розпочати її виробництво у великих обсягах.

Після таких заяв Банселя світові ринки почали реагувати падіннями. Зокрема індекс Stoxx Europe 600 знизився на 1,4%, також впала і вартість нафти. Втратили в ціні акції Moderna та Pfizer.