Джо Байден заявив, що штам коронавірусу «Омікрон» не є приводом для паніки

Президент США Джо Байден звернувся до американців через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» — закликав не панікувати, вакцинуватися, а після завершеного курсу щеплень зробити бустерне.
Його звернення цитує «Голос Америки».
Байден наголосив, що новий штам «викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки».
«Найкращий захист від нового штаму або будь-яких інших, з якими ми стикалися, — це повна вакцинація та додаткове щеплення», — наголосив американський президент і додав, що його команда вже працює з компаніями-виробниками вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson над розробкою планів для надзвичайних ситуацій або додаткової вакцинації.
Поки про новий штам «Омікрон» відомо небагато, але через два тижні зʼявиться більше інформації про заразність штаму і здатність викликати тяжке захворювання та про те, чи ефективні наявні вакцини проти нього.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватимуть із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.