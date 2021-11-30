Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявили в 11 странах ЕС

В одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны зафиксировали 44 случая нового штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваемости.

В настоящее время этот штамм выявили в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

В большинстве своем новые больные это люди, которые недавно вернулись из африканских стран или имели пересадку с такими пассажирами. Инфицированные пациенты бессимптомны, а летальные или сложные случаи среди них еще не фиксировали.

За пределами ЕС этот штамм также был обнаружен в 9 странах: Австралии, Ботсване, Канаде, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Африке, Швейцарии и Великобритании.