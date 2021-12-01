Комиссия регулятора США одобрила для взрослых таблетки от коронавируса компании Merck

Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) голосованием одобрила использование таблеток («Молнупиравир») от коронавируса компании Merck для взрослых с высоким риском тяжелого течения болезни.

Об этом сообщает AFP.

Применение препарата одобрили 13 экспертов, но 10 были против. Вероятно, это связано с опасениями насчет эффективности и потенциальных побочных эффектов.

Merck подала заявку в FDA на экстренное разрешение для препарата в прошлом месяце, но рекомендовала некоторые ограничения на применение, например для беременных. Вскоре в Merck заявили, что «Молнупиравир» может быть эффективными и против нового штамма коронавируса «Омикрон», но соответствующие тесты пока не проводились.

Сейчас от FDA ожидается разрешение на использование таблеток в экстренных случаях.