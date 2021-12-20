Телескоп Hubble сфотографував зоряне скупчення у Великій Магеллановій Хмарі

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію розсіяного зоряного скупчення NGC 1755, яке розташувалося у сузір’ї Золота Риба.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Скупчення зірок знаходиться у Великій Магеллановій Хмарі.

NASA

Така світлина допоможе науковцям зрозуміти, як різні популяції зірок можуть співіснувати в одному скупченні.

Уперше NGC 1755 виявив англійський астроном Джеймс Данлоп — він спостерігав за скупченням ще з 1826 року.

Зоряні скупчення — це гравітаційно зв’язані колекції зірок, які поділяються на два види: у менших відкритих скупченнях, як NGC 1755, розташовані молодші зірки, а у величезних кульових скупченнях — мільйони старих зірок.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.