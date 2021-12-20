Телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление в Большом Магеллановом Облаке

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию рассеянного звездного скопления NGC 1755, расположенного в созвездии Золотая Рыба.
Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Скопление звезд находится в Большом Магеллановом Облаке.
Такое фото поможет ученым понять, как различные популяции звезд могут сосуществовать в одном скоплении.
Впервые NGC 1755 обнаружил английский астроном Джеймс Данлоп — он наблюдал за скоплением еще с 1826 года.
Звездные скопления — это гравитационно связанные коллекции звезд, которые делятся на два вида: в меньших открытых скоплениях, как NGC 1755, расположены младшие звезды, а в огромных шаровых скоплениях — миллионы старых звезд.
Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.
- В октябре Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.
- В августе Hubble показал спиральную галактику в созвездии Печь, а до этого галактику в созвездии Часы.