Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику в сузірʼї Тукан

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 7329, розташованої у сузір’ї Тукан.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Це фото обробили за допомогою чотирьох фільтрів, кожен з яких охоплює різну область світлового спектра — від ультрафіолетового до оптичного та інфрачервоного.

NASA

На світлині видно характерну структуру спіральних галактик, зокрема, рукави, що закручуються проти годинникової стрілки.

Також у NASA повідомили, що команда Hubble після збоїв відновила роботу третього наукового інструмента — спектрографа Cosmic Origins Spectrograph.

Річ у тім, що у жовтні телескоп перейшов у безпечний режим, припинивши всі спостереження через масштабний збій у роботі — тоді сталася помилка у синхронізації наукових приладів із внутрішніми системами обміну даними.

Найперше фахівці змогли відновити роботу камери Advanced Camera for Surveys), а потім запрацювала камера WFC 3.

28 листопада інженери відновили роботу спектрографа COS, завдяки чому три з чотирьох робочих наукових інструментів телескопа тепер знову ведуть спостереження.