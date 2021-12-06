Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Тукан

Космический телескоп Hubble благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 7329, расположенной в созвездии Тукан.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это фото обработали с помощью четырех фильтров, каждый из которых охватывает разную область светового спектра – от ультрафиолетового до оптического и инфракрасного.

NASA

На фотографии видна характерная структура спиральных галактик, в частности, закручивающиеся против часовой стрелки рукава.

Также в NASA сообщили, что команда Hubble после сбоев возобновила работу третьего научного инструмента — спектрографа Cosmic Origins Spectrograph.

Дело в том, что в октябре телескоп перешел в безопасный режим, прекратив все наблюдения из-за масштабного сбоя в работе — тогда произошла ошибка в синхронизации научных устройств с внутренними системами обмена данными.

Первым делом специалисты смогли возобновить работу камеры Advanced Camera for Surveys), а затем заработала камера WFC 3.

28 ноября инженеры возобновили работу спектрографа COS, благодаря чему три из четырех рабочих научных инструментов телескопа теперь снова ведут наблюдение.