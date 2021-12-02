Євросоюз надасть Україні €31 мільйон для зміцнення обороноздатності країни

Україна отримає €31 мільйон від Європейського Союзу для зміцнення обороноздатності країни. Гроші нададуть у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.
Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
У Фонді сподіваються, що це допоможе Україні зміцнити оборонну спроможність перед російською агресією.
«Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин України та Євросоюзу», — наголосив Кулеба.
Він пояснив, що ухвалення такого рішення стало можливим завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів з інституціями Євросоюзу та його державами-членами.
Цю допомогу спрямовуватимуть у ЗСУ за чотирма напрямами: медицина, інженерні спроможності та заходи із розмінування, мобільність та логістика, а також кібербезпека.
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