Евросоюз предоставит Украине €31 миллион для укрепления обороноспособности страны

Украина получит €31 миллион евро от Европейского Союза для укрепления обороноспособности страны. Деньги будут предоставлены в рамках недавно созданного Европейского фонда по обеспечению мира.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Фонде надеются, что это поможет Украине укрепить оборонные возможности перед российской агрессией.

«Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украины и Евросоюза», — подчеркнул Кулеба.

Он объяснил, что принятие такого решения стало возможным благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами.

Эту помощь будут направлять в ВСУ по четырем направлениям: медицина, инженерные возможности и меры по разминированию, мобильность и логистика, а также кибербезопасность.