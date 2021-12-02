Евросоюз предоставит Украине €31 миллион для укрепления обороноспособности страны

Украина получит €31 миллион евро от Европейского Союза для укрепления обороноспособности страны. Деньги будут предоставлены в рамках недавно созданного Европейского фонда по обеспечению мира.
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В Фонде надеются, что это поможет Украине укрепить оборонные возможности перед российской агрессией.
«Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украины и Евросоюза», — подчеркнул Кулеба.
Он объяснил, что принятие такого решения стало возможным благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами.
Эту помощь будут направлять в ВСУ по четырем направлениям: медицина, инженерные возможности и меры по разминированию, мобильность и логистика, а также кибербезопасность.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. Сейчас у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По словам Буданова, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.