Держдеп заявив про різкий сплеск антиукраїнської пропаганди в соцмережах — як перед окупацією Криму

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах — на рівні початку 2014 року.
Про це він заявив під час пресконференції.
«Осанніми тижнями ми спостерігаємо масивний — більш ніж десятикратний — сплеск активності в соціальних мережах, що просуває антиукраїнську пропаганду. Він наближається до рівнів, які востаннє спостерігалися напередодні вторгнення Росії до України у 2014 році», — сказав Блінкен.
Держсекретар США заявив, що Захід занепокоєний планами Росії дестабілізувати Україну зсередини, а також загрозою широкомасштабної військової операції.
«Ми вже бачили цей сценарій раніше — у 2014 році, коли Росія востаннє вторглася до України. Тоді, як і зараз, значно збільшили чисельність збройних сил біля кордону. Тоді, як і зараз, вони посилили дезінформацію, щоб подати Україну агресором і виправдати заздалегідь сплановані воєнні дії. Ми знову бачили цю тактику протягом останніх 24 годин», — підкреслив Блінкен.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.