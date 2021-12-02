Госдеп заявил о резком всплеске антиукраинской пропаганды в соцсетях — как перед оккупацией Крыма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные партнеры наблюдают всплеск антиукраинской пропаганды в социальных сетях — на уровне начала 2014 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«В последние недели мы наблюдаем массивный — более чем десятикратный — всплеск активности в социальных сетях, продвигающий антиукраинскую пропаганду. Он приближается к уровням, которые в последний раз наблюдались перед вторжением России в Украину в 2014 году», — сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что Запад обеспокоен планами России дестабилизировать Украину изнутри, а также угрозой широкомасштабной военной операции.

«Мы уже видели этот сценарий раньше — в 2014 году, когда Россия в последний раз вторглась в Украину. Тогда, как и сейчас, значительно увеличили численность вооруженных сил у границы. Тогда, как и сейчас, они усилили дезинформацию, чтобы представить Украину агрессором и оправдать заранее спланированные военные действия. Мы снова видели эту тактику в последние 24 часа», — подчеркнул Блинкен.