Госдеп заявил о резком всплеске антиукраинской пропаганды в соцсетях — как перед оккупацией Крыма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные партнеры наблюдают всплеск антиукраинской пропаганды в социальных сетях — на уровне начала 2014 года.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
«В последние недели мы наблюдаем массивный — более чем десятикратный — всплеск активности в социальных сетях, продвигающий антиукраинскую пропаганду. Он приближается к уровням, которые в последний раз наблюдались перед вторжением России в Украину в 2014 году», — сказал Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что Запад обеспокоен планами России дестабилизировать Украину изнутри, а также угрозой широкомасштабной военной операции.
«Мы уже видели этот сценарий раньше — в 2014 году, когда Россия в последний раз вторглась в Украину. Тогда, как и сейчас, значительно увеличили численность вооруженных сил у границы. Тогда, как и сейчас, они усилили дезинформацию, чтобы представить Украину агрессором и оправдать заранее спланированные военные действия. Мы снова видели эту тактику в последние 24 часа», — подчеркнул Блинкен.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. Сейчас у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По словам Буданова, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.