Журналісти встановили точне місце полігону, на якому Росія проводить навчання бойовиків «ДНР»

Журналісти проєкту «Донбас.Реалії» (від «Радіо Свобода») встановили точне місце полігону, на якому проходять військові навчання бойовиків «ДНР».

За даними журналістів, тренування із залученням танкових груп відбуваються на полігоні та базі зберігання техніки біля непідконтрольного села Тернове (Донецька область).

Донбас.Реалії / Google Maps

Бойовики «ДНР» на своїх ресурсах повідомляли про початок військових навчань наприкінці минулого тижня. Головне управління розвідки України 23 листопада підтвердило старт маневрів бойовиків на тлі можливої підготовки вторгнення армії Росії в Україну. Місія ОБСЄ у своєму звіті 24 листопада також згадувала про навчання на території ОРДЛО, пояснюючи низку зафіксованих вибухів.

Журналісти знайшли полігон по обʼєктах на місцевості, супутникових знімках та відео із показових виступів танкових підрозділів російських бойовиків у серпні 2020 року. Найбільше допомогли опори ліній електропередачі та місця для укладання снарядів. Журналісти раніше вже писали про вказаний полігон, що спростило завдання щодо його встановлення.