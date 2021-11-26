Ірак евакуював із Білорусі понад 600 мігрантів

Ірак повернув із Білорусі 617 своїх громадян, які намагалися потрапити нелегально до Євросоюзу.
Як повідомляє Iraqi News Agency з посиланням на іракське Міністерство закордонних справ, переважно повернули жінок з дітьми, оскільки вони зараз основний пріоритет.
Представник МЗС заявив, що евакуація відбувається добровільно, і Ірак планує повернути додому всіх своїх громадян, які застрягли в Білорусі.
Станом на 26 листопада, у Білорусі основну кількість мігрантів із країн Близького Сходу розміщено у таборах та логістичному центрі біля пункту пропуску «Брузги». За даними ЗМІ, багато хто з них налаштований повернуться додому, але є й ті, хто ще сподівається потрапити до ЄС.
У той же час групи мігрантів продовжують зупиняти на кордонах Польщі та Литви. Польська сторона щодня протягом трьох тижнів повідомляє про спроби прориву кордону.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків.
- З 17 листопада силовики Білорусі почали переводити мігрантів до прикордонного логістичного центру, а невелика частина мігрантів вирішила повертатися додому. Спроби прориву кордону, однак, продовжилися.
- 19 листопада Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС. У Польщі заявили, що готові оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні з Білоруссю.