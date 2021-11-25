Зеленський обговорив із Меркель стягування російських військ до кордонів України

Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель стягування російських військ до кордонів України. Він також подякував їй за багаторічну підтримку врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це пише пресслужба Офісу президента.
«Співрозмовники погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти в питанні локалізації загроз з боку РФ і збереження санкційної політики. Глава Української держави поінформував федерального канцлера про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про кроки, які здійснює Україна з метою досягнення миру», — йдеться в повідомленні.
Також Зеленський і Меркель обговорили міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі. Вони зазначили важливість координації дій між Україною та ЄС. аби не допустити використання мігрантів для дестабілізації ситуації.
Ця розмова, імовірно, стане останнім контактом Меркель з українською владою, оскільки в Німеччині оголосили про створення коаліції, і вже на початку грудня каденція Меркель може закінчитися.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.