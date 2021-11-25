Зеленський обговорив із Меркель стягування російських військ до кордонів України

Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель стягування російських військ до кордонів України. Він також подякував їй за багаторічну підтримку врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Співрозмовники погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти в питанні локалізації загроз з боку РФ і збереження санкційної політики. Глава Української держави поінформував федерального канцлера про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про кроки, які здійснює Україна з метою досягнення миру», — йдеться в повідомленні.

Також Зеленський і Меркель обговорили міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі. Вони зазначили важливість координації дій між Україною та ЄС. аби не допустити використання мігрантів для дестабілізації ситуації.

Ця розмова, імовірно, стане останнім контактом Меркель з українською владою, оскільки в Німеччині оголосили про створення коаліції, і вже на початку грудня каденція Меркель може закінчитися.