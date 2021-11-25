Польща просить НАТО збільшити присутність сил на східному фланзі. Побоюються нарощення Росією військ

Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО підвищити готовність сил на східному фланзі у звʼязку з безпековою ситуацією навколо кордонів України.
Про це він заявив у Брюсселі під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції, пише Укрінформ.
За словами Дуди, Варшава серйозно занепокоєна ситуацією біля кордонів України.
«Я запропонував генеральному секретареві збільшити готовність сил НАТО в цій частині Європи, на східному фланзі, розглянути можливість збільшення там військової присутності, хоча б у рамках місії Air Policing, усіляких спостережних місій, які патрулюють цю східну частину Північноатлантичного альянсу», — заявив президент Польщі.
Такий крок, на переконання Дуди, необхідний для того, щоб показати усім потенційним агресорам, що НАТО не лише готове до оборони країн-членів, а й звертає увагу на безпеку своїх союзників з-поза меж НАТО.
Водночас посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що на сході України не конфлікт, а війна Росії проти України.
«Я особисто завжди вважала, що це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні. Нам потрібно працювати дуже ретельно, щоб покласти край війні», — сказала посол Німеччини.
Фельдгузен здивувалася, коли почула заяву Росії, що вони не братимуть участі у наступних перемовинах в межах «нормандського формату», якщо Кремль називатимуть стороною конфлікту на сході України.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.