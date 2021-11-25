Польша просит НАТО увеличить присутствие сил на восточном фланге. Опасаются наращивания Россией войск

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО повысить готовность сил на восточном фланге в связи с ситуацией вокруг границ Украины.

Об этом он заявил в Брюсселе во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, пишет Укринформ.

По словам Дуды, Варшава серьезно обеспокоена ситуацией на границе Украины.

«Я предложил генеральному секретарю увеличить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге, рассмотреть возможность увеличения там военного присутствия, хотя бы в рамках миссии Air Policing, всевозможных наблюдательных миссий, патрулирующих эту восточную часть Североатлантического альянса», — заявил президент Польши.

Такой шаг, по мнению Дуды, необходим для того, чтобы показать всем потенциальным агрессорам, что НАТО не только готово к обороне стран-членов, но и обращает внимание на безопасность своих союзников за пределами НАТО.